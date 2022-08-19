В Пентагоне рассказали, когда Украина получит зенитно-ракетные комплексы NASAMS
Норвежский зенитно-ракетный комплекс NASAMS (Фото:regjeringen.no)
В Пентагоне сообщили, что ранее анонсированные зенитно-ракетные комплексы NASAMS будут доставлены в Украину уже в октябре-ноябре этого года.
Об этом сообщила американская журналистка Кейтлин Дорнбос в Twitter.
Чиновник Пентагона заявил, что система ПВО NASAMS будет в Украине "в ближайшие 2-3 месяца".
Это объясняется тем, что NASAMS не поступают из запасов США, а должны производиться и закупаться специально для Украины.
В пятницу, 19 августа, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 775 млн долларов, в который в частности включили боеприпасы для HIMARS и 15 дронов Scan Eagle.
Передача ЗРК NASAMS Украине США анонсирована еще 1 июля в рамках пакета военной помощи Украине на сумму 820 млн долларов.
Речь идет о двух батареях NASAMS.
Обычно в состав батареи NASAMS входят три огневых взвода (54 ракеты), объединенных в информационную сеть.
Благодаря тому, что в течение 12 секунд можно выпустить все 54 ракеты батареи по разным целям, ее используют для защиты авиабаз, морских портов, населенных пунктов, военных сил. Комплекс эффективен против БПЛА, вертолетов, крылатых ракет и самолетов.
NASAMS в цифрах:
- Максимальная дальность поражения 25-50 км
- Максимальная высота поражения 15-25 км
- Максимальная скорость ракеты 4900 км/ч
- Стоимость одной батареи около $65 млн.
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