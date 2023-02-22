Нетаньяху может «в ближайшем будущем» посетить Украину
Биньямин Нетаньяху (Фото:Abir Sultan/Pool via REUTERS)
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может «в ближайшем будущем» совершить визит в Украину. Этот вопрос уже обсуждается в окружении главы правительства.
Об этом сообщает Israel Hayom.
По информации издания, если такой визит состоится, Нетаньяху примет в Киеве президент Украины Владимир Зеленский.
Украинские источники газеты сообщают, что приглашение посетить Украину израильскому премьеру уже передано, однако сроки возможной поездки пока не согласованы.