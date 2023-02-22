Нетаньяху может «в ближайшем будущем» посетить Украину

22 февраля, 02:44
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Биньямин Нетаньяху (Фото:Abir Sultan/Pool via REUTERS)

Биньямин Нетаньяху (Фото:Abir Sultan/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может «в ближайшем будущем» совершить визит в Украину. Этот вопрос уже обсуждается в окружении главы правительства.

Об этом сообщает Israel Hayom.

По информации издания, если такой визит состоится, Нетаньяху примет в Киеве президент Украины Владимир Зеленский.

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Украинские источники газеты сообщают, что приглашение посетить Украину израильскому премьеру уже передано, однако сроки возможной поездки пока не согласованы.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Израиль Биньямин Нетаньяху Война в Украине Украина-Израиль Война России против Украины

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