Премьер Израиля Нетаньяху не против стать посредником между Украиной и Россией, если попросят 1 февраля, 09:28 Биньямин Нетаньяху (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun/Pool)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов рассмотреть возможность стать посредником между Украиной и Россией, если об этом попросят обе страны, а также США.

Об этом он сказал в интервью CNN, опубликованном 31 января.

По словам Нетаньяху, его просили стать посредником вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года, но он отказался, потому что тогда был лидером оппозиции Израиля, а не премьер-министром. Кто именно обратился к политику с такой просьбой, он не сказал, но она была «неофициальной».

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«Если об этом попросят все соответствующие стороны, я, безусловно, рассмотрю эту возможность, но я не навязываю себя», — сказал Нетаньяху, добавив, что это будут «нужные время и обстоятельства».

Он заявил, что США также должны обратиться с этим вопросом, поскольку «на кухне не может быть слишком много поваров».

Экс-премьер Израиля Нафтали Беннетт пытался играть роль посредника после начала полномасштабного вторжения России, а Владимир Зеленский тогда называл Иерусалим правильным местом для возможных переговоров. Беннетт ездил в Москву на переговоры с диктатором Владимиром Путиным и неоднократно общался по телефону с Зеленским. Однако конкретные результаты эти посреднические усилия не принесли.

Ранее The Times of Israel сообщило, что в правительстве новоизбранного премьер-министра Израиля Нетаньяху указали на изменение политики в отношении Украины. По словам журналиста Walla News Барака Равида, в своем первом выступлении Эли Коэн намекнул, что, в отличие от предшественника Яира Лапида, он не будет публично осуждать Россию. В то же время новый министр пообещал продолжать гуманитарную помощь Украине. Позже израильский чиновник сказал, что в политике Израиля «нет никаких изменений».

Официально Израиль осудил российское вторжение в Украину, предоставляет гуманитарную помощь, но не оружие. Газета The New York Times писала о том, что Иерусалим тайно помогает Киеву своими разведданными. В частности, сведениями, помогающими в борьбе с иранскими дронами-камикадзе.