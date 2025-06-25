Главный закупщик для ВСУ назвал сумму, на которую западные партнеры финансируют производство оружия в Украине
По словам Арсена Жумадилова, по состоянию на сейчас Украина получила по датской модели 600 миллионов евро (Фото: Кадр видео Militarnyi via youTube)
Директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов в интервью Radio NV рассказал, на какую сумму западные партнеры профинансировали производство оружия для Украины по датской модели.
«По состоянию на сегодня, уже, если грубо, это 600 миллионов евро (с начала 2025 года — ред.). В июне будет дополнительно выделено и под конец года еще будет дополнительное поступление. Когда оно будет, я думаю, что Минобороны об этом сообщит. То есть эта модель развивается», — заявил Жумадилов в эфире Radio NV.
Он отказался назвать ожидаемое количество финансов от западных партнеров Украины, отметив, что это зона ответственности Минобороны.
«Есть некоторые комитменты, то есть обещания, о которых я знаю. Мы на них, действительно, рассчитываем. Будут ли они соблюдены, будут ли они соблюдены в полном объеме? Мне об этом не известно, этот вопрос лучше адресовать в Министерство обороны. Я могу говорить по факту то, что нам уже подтверждено, то, что уже закрывает наши обязательства», — сказал директор АОЗ.
5 июня министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что оборонная поддержка Украины по датской модели будет масштабироваться до 1,3 миллиарда евро уже в 2025 году. Часть этих средств поступит от доходов с замороженных российских активов.
По данным министра обороны, первый транш в 428 миллионов евро от Дании, Швеции, Канады, Норвегии и Исландии уже в ближайшее время поступит и будет направлен на производство украинского оружия, в частности артиллерии, ударных дронов, ракет и противотанковых средств, созданных в Украине.