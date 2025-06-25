Главный закупщик для ВСУ назвал сумму, на которую западные партнеры финансируют производство оружия в Украине

По словам Арсена Жумадилова, по состоянию на сейчас Украина получила по датской модели 600 миллионов евро (Фото: Кадр видео Militarnyi via youTube)

«По состоянию на сегодня, уже, если грубо, это 600 миллионов евро (с начала 2025 года — ред.). В июне будет дополнительно выделено и под конец года еще будет дополнительное поступление. Когда оно будет, я думаю, что Минобороны об этом сообщит. То есть эта модель развивается», — заявил Жумадилов в эфире Radio NV.

Он отказался назвать ожидаемое количество финансов от западных партнеров Украины, отметив, что это зона ответственности Минобороны.

«Есть некоторые комитменты, то есть обещания, о которых я знаю. Мы на них, действительно, рассчитываем. Будут ли они соблюдены, будут ли они соблюдены в полном объеме? Мне об этом не известно, этот вопрос лучше адресовать в Министерство обороны. Я могу говорить по факту то, что нам уже подтверждено, то, что уже закрывает наши обязательства», — сказал директор АОЗ.

5 июня министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что оборонная поддержка Украины по датской модели будет масштабироваться до 1,3 миллиарда евро уже в 2025 году. Часть этих средств поступит от доходов с замороженных российских активов.

По данным министра обороны, первый транш в 428 миллионов евро от Дании, Швеции, Канады, Норвегии и Исландии уже в ближайшее время поступит и будет направлен на производство украинского оружия, в частности артиллерии, ударных дронов, ракет и противотанковых средств, созданных в Украине.

