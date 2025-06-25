«Дефицит ощущается». Почему на фронте не хватает дронов, а мины снова бракованные — разговор с главным закупщиком для ВСУ Жумадиловым

25 июня, 07:43
Директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов (Фото: Arsen Zhumadilov / Facebook)

Директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов (Фото: Arsen Zhumadilov / Facebook)

Автор: Василий Пехньо

Директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов в интервью Radio NV — о нехватке дронов на фронте, бракованных минах и процессе закупок оружия ВСУ.

 — У нас разделена сейчас система закупок для армии на два направления. Одно осуществляет ГОТ, Государственный оператор тыла, который вы ранее возглавляли. Второе — это закупки оружия, АОЗ, Агентство оборонных закупок. Если разобраться в АОЗ, сейчас существует три механизма, которыми происходит поставка оружия в подразделения. Это прямые договоры, когда происходит какая-то специфическая закупка уникальных тех же дронов, каких-то специализированных. АОЗ может заключать прямые договоры с производителями и таким образом поставлять их в Силы обороны. Есть рамочные соглашения, когда устраиваются конкурентные торги на основе рамочных технических характеристик. И вот недавно, в начале июня, кажется, был введен механизм открытой площадки, который называется DOT-Chain Defence System. Это такая Розетка для военных, маркетплейс, где военные выбирают товары. Нажали — такой дрон хотим, выбрали, а АОЗ за это заплатила. Если упрощенно, все правильно?

— Все правильно, с тем лишь отличием, что второй и третий метод закупок мы сейчас запускаем. Не так быстро, как нам бы хотелось, потому что для того, чтобы запустить что-то в закупках, мы должны это согласовать с Министерством обороны и с Генштабом.

Сейчас мы как раз на выходе в том, чтобы запустить эти рамки. И мы ожидаем, что уже на этой неделе будут запросы ценовых предложений на площадке Прозоро.

