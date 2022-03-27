Россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины: большинство из них сбила ПВО — СМИ

27 марта, 20:12
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Россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины (Фото:Воздушное командование Восток)

Россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины (Фото:Воздушное командование Восток)

26 марта Россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины, пишет The Insider со ссылкой на источники. ПВО Украины также поставила рекорд, сбив большинство из вражеских ракет.

Отмечаться, что 52 ракеты были выпущены с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 — с территории Беларуси. Общая стоимость этих ракет превышает 340 млн долларов прямых производственных расходов в ценах 2020 года, а с учетом логистики — до полумиллиарда долларов одномоментно только залпами с кораблей Черноморского флота.

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При этом ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из как минимум 70 выпущенных Россией ракет долетели только восемь. Остальные были уничтожены в небе. Россия производила обстрел, в том числе по территории, находящейся в непосредственной близости от границы Польши. В тот же день там находился с визитом президент США Джо Байден.

По данным Пентагона на 24 марта с начала войны России против Украины оккупанты запустили более 1200 ракет.

Война России против Украины — последние новости

Редактор: София Лазарова

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