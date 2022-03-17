«Они зашли в ловушку». Военный эксперт о наступлении России и масштабных потерях вражеской авиации — интервью 17 марта, 16:21 Цей матеріал також доступний українською Сбитый российский самолет, иллюстративное фото (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Российские летчики на фоне масштабных потерь в Украине находятся в низком морально-психологическом состоянии и отказываются совершать вылеты, рассказал в эфире Радио НВ военный эксперт Олег Жданов.

— Вы, видимо, видели данные британской разведки, анализирующие характер боевых действий в Украине. Они утверждают, что российские силы продолжают буксовать из-за того, что привязаны к сети дорог и что Украина не потеряла контроль в воздухе. Действительно, Украина активно сбивает российские вертолеты и самолеты, включая истребителей. Это хорошие сообщения, конечно, они вдохновляют. Но, по-моему, здесь есть одна опасность, которая формулируется с политической точки зрения — да, украинцы и сами справляются. Как вы считаете, существует ли такая опасность?

— Нет, такой опасности уже нет. Потому что наша дипломатия наконец-то скорректировала свои действия. И на сегодняшний день мы уже не требуем закрыть небо или объявить небо Украины бесполетной зоной, понимая, что факт вмешательства войск НАТО в эту войну превращает ее статус в мировую войну. А дальше вы знаете, следующим шагом может служить применение ядерного оружия. И чем все это закончится, никто не может предвидеть. Поэтому на сегодняшний день мы настаиваем на передаче нам оборонных систем вооружения. Оборонительные, подчеркиваю, потому что Путин объявил, что кто нам передаст ударные системы вооружения, он будет считать эту страну участницей этой войны. Поэтому оборонительная система вооружения, а именно средств противовоздушной обороны средней и большой дальности действия. На сегодняшний день уже существует список этих систем, которые могут быть переданы нам. И мы надеемся, что в ближайшее время эти системы появятся у нас в Украине.

— А стоит ли вообще реагировать на то, что говорит Путин? Хорошо, завтра он скажет: все, кто передает Украине оборонные системы, тоже будут считаться участниками этой войны.

— К сожалению, объясню так. Нам не стоит. Потому что нам уже нечего бояться, мы в самом худшем положении, мы воюем. Нас уже не запугать. К сожалению, для наших партнеров, особенно европейских стран, это устрашение они считают реальностью. И они очень боятся. Вспомните даже историю с передачей нам истребителей. Вроде бы договорились, вроде бы согласились. Затем Путин переговорил с лидерами европейских стран и все, и ситуация полностью меняется наоборот. они уже ничего нам не передают, они уже все боятся. Я хочу отметить, что на сегодняшний день лидеры ЕС, такие страны, как Франция и Германия, до сих пор не высказали свои политические позиции касательно войны России против Украины.

— В подтверждение ваших слов я сейчас вижу информацию, что США и НАТО отправляют, так и сформулированы, не будут отправлять когда-нибудь в будущем, а отправляют в Украину системы противовоздушной обороны. Это сообщает CNN, и я понимаю, это более сильные системы, чем ПЗРК типа Стингер. Таким образом, мы прикроем свое небо?

— Да. Практически все будет зависеть от количества этих систем. Мы фактически сможем закрыть свое небо, и в этом случае сможем обеспечить господство в нашем воздухе, полное господство.

— Возвращаясь к оценке британской разведки, анализирующей действия армии Украины и рашистской России, они сообщают, что российские войска в значительной степени остаются привязанными к дорогам. И не решаются на маневры вне них. И ключевую роль в остановке этого продвижения сработало решение Украины взрывать мосты на маршрутах наступления. Я так понимаю, что на магистралях российские оккупанты заблокированы. А попытки съехать с магистралей для них просто катастрофические. Они садятся «на брюхо» или подрываются на минах, становятся очень выгодной мишенью. А как вы думаете, мы с вами говорили о тактике украинских вооруженных сил, а они ничего не будут менять? Так и будут переть, подставляя под удар свои бронеколонны, которые сгорают одна за другой? Будут ли они перегруппироваться?

— А у них нет другого выбора. Дело в том, что если они начнут, допустим, «дробить» на мельчайшие части свои батальонно-тактические группы, это развалит их боевой потенциал. Дело в том, что батальон — это основная огневая тактическая единица, и на базе батальона формируется эта батальонно-тактическая группа. У нее очень большой боевой потенциал. Если ее раздробить на ротные тактические группы или пополам, допустим, боевой потенциал и боевые возможности очень сильно снижаются. Нам единственное, что будет сложнее, то, что их будет много, они будут мельче, но нам будет гораздо легче их отлавливать и уничтожать. Поэтому у них нет выбора и они будут действовать уже в той тактике, в которой они действуют. И еще одно замечание они по-другому не умеют.

— То есть, россияне со своей армией в ловушке находятся?

— Да, они вошли в ловушку. Кстати, даже я сомневался и не верил, что Путин приступит к кампании. И как одна из причин я выражал то, что нужно будет самоубийцей, чтобы начинать весной военную кампанию. Потому что они вязнут в нашем черноземе или становятся легкой мишенью для наших Вооруженных Сил.

— Да, ходить по вспаханным украинским полям — это очень опасная история. Кстати, о полном превосходстве украинцев в небе. Возможно, и вы слышали запись переговоров рашиста с мамой. Какого-то российского солдата, который, возможно, кем-то работал, менеджером каким-то. С тех пор как он с оружием вошел в Украину, понятно, что он стал рашистом. И вот он говорит о том, что дословно «наша авиация ссыт летать, просто ссыт летать». Я понимаю, что просто из-за огромных потерь, которые они получают. Наблюдается действительно такой тренд?

— Конечно. Дело в том, что мы уже подходим к цифре сто и в самолетах, и в вертолетах. А если говорить, что там задействовано 250−300 самолетов, то это половина или треть того, что они задействовали. Во-вторых, представьте себе морально-психологическое состояние лётчиков, сидящих на аэродромах, а их сослуживцы не возвращаются с боевых задач. И хочу заметить. Мы очень точно распространили, и нужно в дальнейшем продолжить распространение информации, обратите внимание, где-то неделю назад мы перестали брать в плен летчиков. У вас не вызывает никаких идей по этой теме? Дело в том, что есть информация, она, правда, не подтверждена официально, но есть информация, что они специально выводят из строя катапульту, или неправильно укладывают парашют. И сбитые летчики над Украиной, они гибнут вместе с машиной. И какое тогда морально-психологическое состояние летчиков, вылетающих на задание, которые постоянно сидят и думают: а сработает катапульта или нет, если меня собьют в воздухе над Украиной? И еще хочу привести пример применения ракет из истребителей, когда они производят ракетный обстрел, применяя ракеты «воздух-земля», так они идут в Днепр, долетают до Киевского моря, над Киевским морем выстреливают ракеты в сторону Киева, разворачиваются, летят назад. И при чем они не поднимаются на какую-либо высоту. Они идут почти к поверхности земли, чтобы находиться в «мертвой зоне» нашей системы ПВО.

— Да, они морально не готовы к такой ситуации, очевидно, готовились к параду, привезли парадную форму.

— Количество потерь для летчиков очень безумно. Я вам скажу, что в Югославской войне, когда были сбиты девять самолетов войск НАТО после бомбардировки Югославии, летчики вообще отказались подниматься в воздух, их три дня психологи обрабатывали и приводили в чувство, чтобы они пошли в бой.

— Глядя на потери российских боевых пилотов, они стали такими в Украине «российскими камикадзе».

— Да, фактически вы абсолютно правы, они фактически «камикадзе».

— Но здесь тоже такая опасность. У них остается единственный аргумент, это масштабно обстреливать наши города ракетами. Вот когда они лупят по жилищному сектору, как вы считаете, это несовершенство их оружия и его «высокоточность»? Специально ли они запугивают украинцев тем, что бьют по украинским городам, в том числе уже есть потери и в столице от таких обстрелов.

— Я думаю, что это устрашение. Дело в том, что там не столь высокоточное оружие. Единственное высокоточное оружие, которое они используют, это ракеты Х-101, которые они используют в стратегических бомбардировках из акватории Черного моря. Это уже два раза было. Это был миротворческий центр во Львове и был аэродром в Виннице. Но стоимость таких ракет достигает миллионов долларов. Не один миллион долларов. Все остальные крылатые ракеты Калибр закончились.

— Я понимаю, что мы сможем снизить количество этого варварства пропорционально тому, как будем получать…

— Да, системы противовоздушной обороны совершенно правильно.

— Как скоро это может произойти? Потому что я понимаю, что определенное время нужно для их инсталляции и, возможно, обучения украинских военных?

— Нет. Здесь вы ошибаетесь. И это очень хорошо. Дело в том, что эти системы ПВО находятся в бывших странах Варшавского договора. И единственное время, которое нужно, для их снятия с мест хранения и транспортировки в Украину. А так как эти системы вооружения есть советского образца, то наши военнослужащие умеют на них работать. Их задача просто занять позиционные районы, развернуться и начать боевое дежурство на уничтожение противника. Все. Так что это может произойти в ближайшие дни, даже я скажу, не так, что неделями.

— Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес сказал, что, по его оценкам, в течение 10 дней российские силы окажутся в положении, когда уже не смогут проводить наступательные операции. Не слишком ли это оптимистично сформулировано?

— Нет, я согласен с этой формулировкой. Объясню почему. Дело в том, что они исчерпали военный резерв полностью. Его уже нет. На сегодняшний день для того, чтобы ввести сюда военные части с тяжелым вооружением, а только такие части смогут повлиять на ситуацию в целом в Украине, для этого нужно время. И при чем время это исчисляется не неделями, а месяцами. Личный состав, который можно направить сюда с таким вооружением, он фактически закончился. В частях остались только люди, которые обеспечивают их жизнедеятельность, все остальное уже в Украине. Призвать сегодня резервистов, вы видите, Путин по сей день не решился объявить мобилизацию. Они пытались провести скрытую, но она не дала столь желаемого результата. Все друзья, я не могу сказать союзники, потому что официально у России нет ни одного союзника, а все друзья на сегодняшний день отказали предоставить войска для поддержки ситуации в Украине.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.