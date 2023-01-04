Городские власти Гааги поддерживают проведение спецтрибунала над Путиным в городе 4 января, 20:54 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergey Karpuhin/Pool via REUTERS)

Городской совет Гааги поддержал инициативу лидера нидерландской партии VVD Лотте ван Бастен Батенбург о создании в городе спецтрибунала для расследования преступлений России, совершенных в Украине.

Об этом ван Бастен Батенбург сказала в комментарии Укринформу.

Она отметила, что в Гааге уже базируются Международный уголовный суд, спецтрибуналы по Руанде и Югославии, а также европейские органы юстиции и полиции — Евроюст и Европол.

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«Поэтому мы имеем опыт и международно-правовую инфраструктуру для размещения будущего специального трибунала для Украины, который будет вести расследование и судебное преследование преступлений и зверств, совершенных в этой агрессивной российской войне», — сказала ван Бастен Батенбург.

Политик добавила, что будущий спецтрибунал по РФ может быть расположен в офисах и залах трибуналов по Руанде и Югославии, поскольку они уже завершают свою работу.

«Я могу себе представить, что понадобится новое или второе здание, учитывая, сколько военных преступлений уже было зарегистрировано и расследуется в Украине. Лучшее место, безусловно, будет вблизи Европола, Евроюста, МУС и специальных трибуналов по Руанде и Югославии», — считает она.

12 декабря министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Нидерланды согласны на создание специального трибунала над виновными в агрессии РФ против Украины в Гааге при поддержке ООН.