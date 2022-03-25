Азербайджан отрицает. СМИ сообщили о возобновлении боевых действий в Нагорном Карабахе

25 марта, 01:31
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Азербайджан пересек линию разграничения в Аскеранском районе — заявляют в самопровозглашенной республике (Фото:Радио Азатутюн)

Азербайджан пересек линию разграничения в Аскеранском районе — заявляют в самопровозглашенной республике (Фото:Радио Азатутюн)

В Нагорном Карабахе возобновились боевые действия в результате наступления Вооруженных сил Азербайджана, сообщает армянское Радио Азатутюн.

Со ссылкой на информационный штаб самопровозглашенной республики утверждается, что Азербайджан пересек линию разграничения примерно в 16:00 в направлении села Парух Аскеранского района.

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Отмечается, что армия обороны и дислоцированного в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента пытаются переговорами остановить дальнейшее продвижение азербайджанской стороны и вернуть ее на исходные позиции.

Согласно сообщению, из соображений безопасности эвакуированы женщины и дети общины Храморт Аскеранского района, тогда как на всех остальных участках линии соприкосновения ситуация пока стабильная.

«Сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации вдоль территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, не соответствуют действительности», — заявили изданию Report в Минобороны Азербайджана.

Ранее Генштаб Украины сообщил, что РФ планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения 102-й российской военной базы в Армении.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Азербайджан Нагорный Карабах Боевые действия Эскалация Армения

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