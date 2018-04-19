МИД России пригрозил США прекращением регулярного авиасообщения из-за "визовой блокады"

Министерство иностранных дел РФ обвинило США в "визовой блокаде" и предупредило о возможном прекращении регулярного авиасообщения между двумя странами, если ситуация с выдачей американских виз не улучшится.

Так в российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали резкое снижение выдачи гражданам России американских виз. В посольстве США объяснили существующую тенденцию нехваткой персонала в консульских учреждениях, которая возникла после высылки 60 американских дипломатов.

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В МИД РФ назвали положение с выдачей американских виз в России "крайне удручающим". По их данным, официальный срок ожидания визового собеседования был увеличен Вашингтоном с 85 дней до 250 дней. Российские дипломаты констатировали: обращаться за визами США становится бессмысленно.

"Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. Аэрофлот, который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз", - говорится в заявлении российского МИД.

Ранее российские СМИ сообщали, что США приостановили выдачу виз летному составу российской авиакомпании Аэрофлот, в том числе прекратили продление уже открытых.

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Напомним, что в связи с отравлением в британском Солсбери экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери страны Запада объявили о высылке российских дипломатов.

Наибольшое число россиян выслали США и Великобритания - 60 и 23 соответственно. Также США закрыли российское консульство в Сиэтле. Несколько стран отказались высылать российских дипломатов, среди них Австрия и Болгария.

МИД РФ объявил о зеркальных мерах в отношении всех стран, которые присоединились к дипломатическому бойкоту. В том числе из РФ выслали 60 американских дипломатов и закрыли генконсульство в Санкт-Петербурге.