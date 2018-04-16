Трамп впал в ярость из-за числа высланных из США российских дипломатов – СМИ

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп впал в ярость из-за числа высланных из страны российских дипломатов, сообщает The Washington Post.

По данным издания, помощники Трампа рассчитывали, что европейские союзники в качестве ответа на отравление в Великобритании экс-агента Сергея Скрипаля вышлют соразмерное с США число российских дипломатов.

Однако, в отличие от США, которые выслали 60 российских дипломатов, Франция и Германия выслали только четверых, что разгневало Трампа.

По данным источников, Трамп впал в ярость также из-за того, что СМИ описывали действия его администрации как самые жесткие по отношению к России.

Президент США настаивал на том, что его помощники ввели его в заблуждение относительно скоординированности действий с европейцами и числа высланных россиян.

"Он сильно ругался и проклинал все и вся", - сказал источник.

В связи с отравлением Скрипаля страны Запада объявили о высылке российских дипломатов. Наибольшое число россиян выслали США и Великобритания - 60 и 23 соответственно. Также США закрыли российское консульство в Сиетле. Несколько стран отказались высылать российских дипломатов, среди них Австрия и Болгария.  

МИД РФ объявил о зеркальных мерах в отношении США и закрытии генконсультства в Санкт-Петербурге.

Украина также приняла решение выдворить 13 российских дипломатов.

МИД Украины нотой информировал посольство РФ о том, что тринадцать российских дипломатов, работающих  в Киеве, Одессе, Львове и Харькове объявлены персонами нон грата, за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

В ответ Россия пошла на зеркальные меры, в частности, выслала 13 украинских дипломатов.

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