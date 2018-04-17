Меркель анонсировала встречу с Путиным

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Ангела Меркель и Владимир Путин

Ангела Меркель и Владимир Путин

Канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает DW, 17 апреля, Меркель провела телефонный разговор с Путиным, во время которого стороны анонсировали встречу в "ближайшем будущем".

"Я считаю, что большое количество тем - от Украины, газа и до Сирии требуют непосредственного обмена мнениями в ближайшем будущем", - заявила Меркель.

Канцлер также отметила ответственности России за совершение возможной химической атаки в сирийском городе Дума.

Одновременно с этим, она отметила важность поиска диалога с Россией, поскольку "без участия Москвы невозможно мирное урегулирование ситуации в Сирии".

Ранее в МИД Германии заявили, что авиаудары союзников в Сирии убедят Россию присоединиться к дипломатическим переговорам по решению сирийского кризиса.

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