МИД Германии: Авиаудары в Сирии могут убедить Россию начать диалог с Западом

Глава МИД Германии Хайко Маас надеется, что авиаудары союзников в Сирии убедят Россию присоединиться к дипломатическим переговорам по решению сирийского кризиса.

Масс призвал к дипломатическому решению конфликта в Сирии и выразил надежду, что авиаудары США по Сирии могут убедить Россию снова присоединиться к политическому процессу урегулирования ситуации.

"Россия в последнее время стала сложным партнером... (но - Ред.)... мы пытаемся вновь наладить политический процесс", - цитирует Мааса DW.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Это стало ответом на химическую атаку в Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 85 человек, еще около 500 получили отравления.

Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников".