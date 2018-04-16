МИД Германии: Авиаудары в Сирии могут убедить Россию начать диалог с Западом

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Хайко Маас

Хайко Маас

Глава МИД Германии Хайко Маас надеется, что авиаудары союзников в Сирии убедят Россию присоединиться к дипломатическим переговорам по решению сирийского кризиса.

Масс призвал к дипломатическому решению конфликта в Сирии и выразил надежду, что авиаудары США по Сирии могут убедить Россию снова присоединиться к политическому процессу урегулирования ситуации.

"Россия в последнее время стала сложным партнером... (но - Ред.)... мы пытаемся вновь наладить политический процесс", - цитирует Мааса DW.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Это стало ответом на химическую атаку в Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 85 человек, еще около 500 получили отравления.

Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников".

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове