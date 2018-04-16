Глава МИД Германии возмутился действиями России - вспомнил и Донбасс

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас в воскресенье, 15 апреля, раскритиковал Россию за ее действия за границей.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на интервью Мааса немецкому телевидению.

Кроме того, министр обвинил Москву в кибератаке на его министерство и сказал, что Россия должна изменить свое поведение.

"Произошло нападение на МИД и мы предполагаем, что это исходило из России", - отметил он.

Маас перечислил ряд событий, которые он назвал "проблематичными действиями" - это отсутствие прогресса в прекращении огня на востоке Украины, нападение с применением химического оружия в британском Солсбери, поддержка правительства Сирии во главе с Башаром Асадом и попытки повлиять на выборы в западных странах.

Дипломат подчеркнул, что Германия не может просто отмахнуться от этого. По его словам, "то, что происходит, не следует рассматривать как конструктивный вклад".

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