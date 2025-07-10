Канцлер Германии Фридрих Мерц ответил, что может привести Украину к экономическому чуду и вступлению в ЕС (Фото: REUTERS/Liesa Johannssen)

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что развитие военного и технологического секторов может привести Украину к экономическому чуду и успешной европейской интеграции.

Об этом он сказал на пленарной сессии Международной конференции по вопросам восстановления Украины в Риме в четверг, 10 июля.

«Нам необходимо выстраивать также общественную работу по развитию военного и технологического секторов. Это — возможность привести Украину к экономическому чуду и успешной европейской интеграции», — подчеркнул немецкий канцлер.

Мерц подчеркнул, что Германия стойко и настойчиво поддерживает Украину на ее пути к членству в Европейском Союзе.

Он отметил, что этот путь заключается в принятии новых законов и борьбе с коррупцией.

«Мы призываем продолжать усиливать эту борьбу, чтобы стать сильной, крепкой страной — членом ЕС», — добавил канцлер Германии.

В то же время президент Владимир Зеленский во время конференции заявил, что современная украинская боевая авиация развивается в рекордно короткие сроки во время войны.

Он также сообщил, что Украина создала эффективную коалицию беспилотников, которые помогают удерживать передовую и наносить удары по российской военной инфраструктуре глубоко внутри страны.