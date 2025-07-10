Зеленский заявил о развитии современной боевой авиации в Украине в рекордно короткие сроки

10 июля, 13:48
Владимир Зеленский заявил о рекордном развитии боевой авиации в Украине (Фото: Zelenskiy / Official / Telegram)

Владимир Зеленский заявил о рекордном развитии боевой авиации в Украине (Фото: Zelenskiy / Official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что современная украинская боевая авиация развивается в рекордно короткие сроки во время войны.

Об этом он сказал на пленарной сессии Конференции по восстановлению Украины в Риме (URC2025) в четверг, 10 июля.

«У нас также есть сильная авиационная коалиция — спасибо всем ее участникам. Украина получила и наращивает современную боевую авиацию. Это огромная помощь — и мы сделали это в рекордные сроки. Ни одна другая страна не перешла с советских самолетов на F-16 и Миражи так быстро. Спасибо всем, кто помог», — подчеркнул президент.

Зеленский также сообщил, что Украина создала эффективную коалицию беспилотников, которые помогают удерживать передовую и наносить удары по российской военной инфраструктуре глубоко внутри страны.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Владимир Зеленский Военная авиация



