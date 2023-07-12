Макрон назвал Россию хрупкой в военном и политическом отношении
Эммануэль Макрон (Фото:LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)
Президент Франции Эммануэль Макрон считает Россия в настоящее время «хрупкой в военном и политическом отношении».
Об этом сообщает CNN.
По мнению Макрона, в России есть «признаки раскола». Он назвал страну-агрессора «хрупкой в военном и политическом отношении».
Также президент Франции пообещал «быть рядом» с Украиной, даже если война будет «войной на истощение», добавив, что поддержка Киева устойчива.
11 июля Макрон подтвердил, что его страна передаст Украине ракеты большой дальности. СМИ сообщили, что речь идет о SCALP. По данным Reuters, часть ракет этого типа уже прибыла в Украину.