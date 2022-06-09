Хранители лица Путина. Почему ключевые европейские лидеры продолжают звонить в Кремль и умиротворять диктатора 9 июня, 11:54 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Хорошая мина при плохой игре: Коллективный Запад в лице Эммануэля Макрона и Олафа Шольца старается «сохранить лицо» диктатора Путина, чтобы избежать эскалации (Фото:Коллаж НВ)

Представители крупнейших стран ЕС все чаще говорят о необходимости договориться с РФ с помощью уступок со стороны Украины

«Некоторые западные политики и медиа начинают толкать Украину к завершению войны с невыгодным для Украины результатом», — такое заявление несколько дней назад сделал президент Владимир Зеленский. По его словам, речь идет о том, что украинцы должны отказаться от части собственных территорий, чтобы «умиротворить» лидера РФ.

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Коллективный европейский Запад всегда опасался третьей мировой и первой ядерной войн, а также тяжелых экономических последствий от противостояния со страной-агрессором. И всегда был склонен заниматься успокоением Путина. Но в последние недели этот процесс активизировался, а тяга представителей ЕС к замирению, выгодному Кремлю, стала более откровенной.

На этой неделе Офис президента был вынужден вступить в публичную полемику с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель, отказавшейся признавать свои ошибки в отношениях с кремлевским режимом.

Меркель продолжает настаивать, что решение не принимать Украину в НАТО было "правильным". Кроме того, она не чувствует себя виноватой в том, что потакание российскому диктатору со стороны Германии все больше усиливало его решимость и уверенность в себе. «Если Меркель всегда знала, что РФ планирует войну, а цель Путина — уничтожить ЕС, то зачем было строить Северный поток-2? „Я не была наивной“, — говорит экс-канцлер. Зачем тогда было подсаживать Европу на нефтяную и газовую иглу РФ? И почему Украине сегодня приходится исправлять эти ошибки?», — заявил по этому поводу Михаил Подоляк, советник главы ОП.

Странную позицию занимает и нынешнее правительство Германии. Авторитетный немецкий Spiegel недавно посвятил действиям канцлера Олафа Шольца отдельную статью, указав, что «Шольц и его правительство явно тянут время» с поставками вооружений. Изначально те, мол, не верили, что у украинцев есть шансы против России, и прислали необходимый минимум для «правдоподобного отрицания этого», начиная с 5 тыс. касок. Позже, как указал Spiegel, действия Берлина были смесью некомпетентности и безволия — и желания прикрыться своими союзниками. «Кажется вероятным, что Шольц вообще никогда не поставил бы какое-либо оружие без массированного давления из-за рубежа и внутри его собственной правящей коалиции», — добавили немецкие журналисты.

Шольц неоднократно оправдывал свою позицию, перемежая решительные антипутинские заявления с отсутствием реальной помощи Киеву. В последний раз канцлер взялся защищать себя 8 июня, заявив, что Германия «делает больше» для поддержки Украины, чем Великобритания. «Германия является одним из основных сторонников Украины в военном отношении, и, вероятно, только США оказывают большую поддержку, чем мы», — сказал он, выступая на пресс-конференции вместе с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии. И уточнил, что Берлин отправляет свои самые современные системы гаубиц и обучает украинцев их использованию.

Но недавнее исследование немецкого Кильского института мировой экономики показало, что Польша и Великобритания оказали Украине больше военной поддержки, чем Германия. Хотя Германия предоставила больше военной помощи, чем Франция и Канада.

Позиция официального Парижа выглядит столь же «миротворческой», что и у Берлина. Президент Франции Эммануэль Макрон, в компании все того же Шольца, неоднократно звонил в Кремль, проводя затяжные, но не дававшие никакого результата беседы с российским диктатором. А несколько дней назад первое лицо Версальского дворца заявило, что Путину "нужно сохранить лицо" при выходе из войны. Что означает уступки с украинской стороны.

Не отстает от немецких и французских коллег правительство Италии. Недавно Рим подготовил план прекращения войны. Среди прочего в нем содержится двустороннее соглашение между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу, — оба оккупированных региона получат, по мнению итальянцев, полную автономию с правом самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет над ними будет принадлежать Киеву. Подписать договор Зеленский и Путин, как считают в Риме, должны еще до того, как РФ вернет свои войска на позиции 24 февраля.

А пропутинская позиция властей Венгрии уже стала притчей во языцех.

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