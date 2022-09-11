Макрон и Путин обсудили ситуацию на ЗАЭС 11 сентября, 20:32 Владимир Путин и Эммануэль Макрон (Фото:Gerard Julien/Pool via REUTERS)

В воскресенье, 11 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию на ЗАЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Путин продолжает упорно настаивать, что именно украинские военные обстреливают территорию атомных энергоблоков. Макрон возразил собеседнику, подчеркнув, что целостность Запорожской электростанции находится под угрозой именно с момента вторжения российских войск в Энергодар.

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«Я продолжу поддерживать контакты с украинским коллегой Владимиром Зеленским и генеральным директором МАГАТЭ. В ближайшие дни снова поговорю с Владимиром Путиным, чтобы на сей раз достичь соглашения, гарантирующего безопасность Запорожской АЭС», — передает слова главы Франции его канцелярия.

Также лидер страны-террориста заявил Макрону, что ВСУ используют западное вооружение, чтобы якобы обстреливать населенные пункты Донбасса. Позиция французского президента пока не озвучена Елисейским дворцом.

11 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя желание президента Франции Эммануэля Макрона оставить открытыми каналы связи с Владимиром Путиным, заявил, что лучший способ вести с ним переговоры — на поле боя.

Макрон после начала полномасштабного вторжения России в Украину заявил необходимости продолжать говорить с Путиным. За это президента Франции не раз критиковали, в том числе и украинская сторона.

19 августа президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию в Украине и на ЗАЭС.

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