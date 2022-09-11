Запорожская АЭС. Резервную линию электропередачи удалось восстановить — МАГАТЭ

11 сентября, 19:19
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Крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС, российские оккупанты захватили после боев в Энергодаре 4 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС, российские оккупанты захватили после боев в Энергодаре 4 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

МАГАТЭ сообщило о возобновлении резервной линии электропередачи к захваченной в Энергодаре Запорожской атомной электростанции в воскресенье, 11 сентября.

Об этом говорится в сообщении агентства в Twitter.

«Резервная линия электропередачи к ЗАЭС в Украине была восстановлена, что обеспечивает станцию внешним электричеством, необходимым для охлаждения реактора и других функций безопасности», — заявили в МАГАТЭ.

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Утром Энергоатом сообщил о полном прекращении работы Запорожской АЭС. В ночь на 11 сентября от электросетей отключили шестой энергоблок. В последние три дня он работал в режиме острова, обеспечивая только собственные потребности ЗАЭС в электроэнергии на критически низком уровне мощности (от 114 до 140 МВт). К этому привели обстрелы со стороны РФ, в результате которых были повреждены все линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины.

https://twitter.com/iaeaorg/status/1568911958841167872?s=20&t=w48SOFFbHmVpU4cg0mSVpg

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. Сейчас на станции остаются два представителя миссии. Гендиректор МАГАТЭ сказал, что делегация устанавливает постоянное присутствие на ЗАЭС.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита, в котором сказано, что сейчас существует острая необходимость принять временные меры для предотвращения ядерной аварии, в частности, установить безопасную зону вокруг ЗАЭС. Агентство также призвало прекратить обстрелы в районе станции, но не уточняло, кто ведет огонь.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.

В августе оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети. 3 сентября электростанция снова была отключена от сети.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   МАГАТЭ Запорожская АЭС ЗАЭС Война России против Украины

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