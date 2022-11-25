«Лукашенко в истерике». Любая реальная эскалация развалит режим узурпатора, но у Путина есть рычаг влияния — интервью с Франаком Вячоркой 25 ноября, 20:37 Эксклюзив НВ Белорусский и российский диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

Любая эскалация — не в информационном, а в реальном пространстве — может развалить режим белорусского узурпатора Александра Лукашенко, убежден советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка.

Что происходит на территории Беларуси и какой рычаг влияния российский диктатор Владимир Путин может применить, чтобы нажать на узурпатора, Вячорка рассказал в интервью Радио НВ.

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— Генштаб ВСУ срочно обратился к народу Беларуси не допустить вовлечения Беларуси в войну. Ваш коллега Павел Латушко тоже говорил, что к нему поступила определенная информация о провокациях. Он говорит, что речь идет об инцидентах на границе с Польшей. Что вообще известно?

— Они сейчас создают ощущение постоянной подготовки к войне, чтобы оттянуть украинские Вооруженные силы от восточного фронта, создать нагрузку в белорусском обществе, нагрузку на границе с европейскими соседями (Литвой, Польшей, Латвией). Это началось не сейчас, это началось еще год назад, до начала войны, с миграционным кризисом, когда они посылали туда массово, тысячами, мигрантов к границе. Сейчас они вместе с мигрантами посылают войска.

Кроме этого проходят учения по всей территории Беларуси. Ранее российские войска были сконцентрированы на юге, сейчас это Берестейская, Гродненская область, Витебск. Среди сценариев этих учений многое идет в конфликте с Польшей и Литвой.

В чем тут действительно провокация, сказать сложно. Но, я думаю, не исключено, что они специально сливают такую информацию в медиа, возможно, в Украину, чтобы создавать давление и нагрузку на наших украинских соседей.

— Если речь идет об инцидентах, провокациях на границе с Польшей, что это может быть? Это может быть применена какая-то ситуация с мигрантами или какая-нибудь диверсия, теракт, как вы думаете?

— Может быть диверсия, теракт, может быть что-то с мигрантами, а может быть перестрелка. Мы же видим, что этих мигрантов сопровождают белорусские пограничные войска очень часто. Иногда эти войска одеваются в гражданскую форму, могут тоже что-то поджечь.

Сейчас уже не проедет техника через лес, потому что выстроена стена на границе с Польшей, Литвой, и Латвия достраивает. Но они могут запускать какие-то дроны. Мы видим, что в последние дни все лукашенковские государственные телеканалы сообщают о том, что белорусы учатся пользоваться дронами в воинских частях. Не исключено, что возможно что-то в воздушном пространстве.

С одной стороны, Лукашенко нужна эта нагрузка, скандалы, этот шум, чтобы давать себе легитимность и показывать, что «я здесь альфа-самец, я страшен, бойтесь меня». С другой стороны, он тоже не хочет пересечь какую-нибудь красную линию, за которой будет открытый конфликт, в котором он обязательно проиграет. Потому что весь этот пузырь, который он вокруг себя надувает, он же пустой.

— А если это сделает российская армия? Она же может на границе с Польшей совершить такую диверсию. Зачем им эта точка?