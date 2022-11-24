«Лукашенко принял решение о вторжении». Когда узурпатор прикажет белорусским войскам наступать — основатель инициативы BYPOL

24 ноября, 18:43
Эксклюзив НВ
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Лукашенко принял решение о вторжении в Украину — основатель инициативы BYPOL (Фото:REUTERS/Didor Sadulloev)

Лукашенко принял решение о вторжении в Украину — основатель инициативы BYPOL (Фото:REUTERS/Didor Sadulloev)

Основатель инициативы белорусских силовиков против Лукашенко BYPOL Александр Азаров в эфире Радио НВ заявил, что узурпатор Александр Лукашенко уже принял решение о вторжении в Украину армии, которая ему подчиняется.

«Мы считаем, что Лукашенко принял решение о вторжении. И он вторгнется в Украину только при наступлении определенных условий — когда он будет уверен в какой-то победе российской армии. <...> Подготовка идет, но нет конкретной даты, не видно, что наступление может произойти в ближайшее время», — утверждает Азаров.

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О подготовке, по мнению эксперта, свидетельствует «безконечные» военные учение войск и психологическая подготовка белорусских солдат:

«Это, прежде всего, Силы специальных операций, ПВО, ВВС, инженерные войска и радиоэлектронной борьбы. Они обрабатываются в первую очередь».

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Вскоре Лукашенко заговорил о «нежелании» вести войну и предложил украинцам «пожарить шашлыки».

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Беларусь Украина-Беларусь Украинско-белорусская граница Радио НВ Россия-Беларусь Война России против Украины

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