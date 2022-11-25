Оккупанты продолжают развертывать войска в Беларуси — ЦНС 25 ноября, 13:42 Армия Беларуси (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram)

Российские оккупанты продолжают развертывать свои войска на территории Беларуси, сообщает Центр национального сопротивления.

По информации ведомства, россияне развернули около 63 палаток в районе населенного пункта Бабуничи, что в Гомельской области. Также уточняется, что всего на территории страны уже размещено до 12 тысяч мобилизованных россиян.

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По данным ЦНС, попасть в Беларусь — является привилегией для оккупантов, поскольку там условия на полигонах гораздо лучше, чем в России.

Вооруженные силы Беларуси полностью обеспечивают потребности контингента россиян.

Также сообщается, что фактически россияне взяли под контроль совместную группировку войск — а это является еще одним признаком потери Беларусью суверенитета.

Ранее ЦНС со ссылкой на данные белорусских партизан сообщал, что россияне перебросили в страну инженерные войска для строительства казарм.

4 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко признал, что его режим участвует в полномасштабной войне против Украины.

