После поездки в Зимбабве. Лукашенко в марте планирует посетить Иран
Диктатор Лукашенко (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что в средине марта он планирует посетить Иран с официальным визитом.
Об этом сообщает БЕЛТА.
По его словам, это произойдет «по приглашению президента Ирана».
Диктатор заявил, что в Иране он обсудит «существенные вопросы» отношений стран.
«Я абсолютно убежден, что это будет значимая наша встреча и переговоры в Иране, которые выведут нас на более высокий уровень сотрудничества», — сказал он.
В конце января белорусский диктатор Александр Лукашенко отправился в Зимбабве, где местные власти, чтобы потешить его эго, специально собрали массовку «восторженных» граждан.