После поездки в Зимбабве. Лукашенко в марте планирует посетить Иран

22 февраля, 13:54
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Диктатор Лукашенко (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

Диктатор Лукашенко (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что в средине марта он планирует посетить Иран с официальным визитом.

Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, это произойдет «по приглашению президента Ирана».

Диктатор заявил, что в Иране он обсудит «существенные вопросы» отношений стран.

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«Я абсолютно убежден, что это будет значимая наша встреча и переговоры в Иране, которые выведут нас на более высокий уровень сотрудничества», — сказал он.

В конце января белорусский диктатор Александр Лукашенко отправился в Зимбабве, где местные власти, чтобы потешить его эго, специально собрали массовку «восторженных» граждан.

https://www.youtube.com/watch?v=tHaeoken2jI
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Иран Беларусь Александр Лукашенко

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