«Два агрессора и миролюбивый президент». Лукашенко заявил, что «готов провести» совместную встречу с Байденом и Путиным в Минске

16 февраля, 13:54
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Диктатор Лукашенко (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Диктатор Лукашенко (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что он «готов провести» встречу с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает Белта.

«И даже Путин подлетит в Минск, и встретимся здесь втроем: два агрессора и миролюбивый президент. Почему нет?», — сказал он.

Диктатор утверждает, что готов провести такую встречу «ради прекращения войны».

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«Вот если он (Байден — ред) хочет прекратить войну (из Польши сюда рядом, я самолет пришлю, если что, Боинг), примем его. У нас море международных аэропортов. Его борт номер один здесь приземлится», — сказал он.

Лукашенко добавил, что «когда-то Клинтон прилетал на подобном самолете».

«И вот здесь, в вашем присутствии мы втроем (я вам гарантирую, что Владимир Владимирович Путин сюда приедет) сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=w65SCbVoZP4
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Джо Байден Александр Лукашенко Война России против Украины

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