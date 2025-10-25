Литва временно закрыла пункты пропуска на границе с Беларусью после нарушения ее воздушного пространства метеозондами с контрабандой, которые залетели с белорусской территории и вызвали приостановку работы аэропортов Каунаса и Вильнюса .

Об этом сообщает LRT.

«В ответ на эту ситуацию Государственная пограничная служба закрыла пограничные пункты Шальчининк и Медининк с Беларусью до 12 часов завтрашнего дня», — заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

Она отметила, что службы действуют согласно решениям, принятым на этой неделе на заседании Национальной комиссии по вопросам безопасности. Ругинене также подчеркнула, что в случае повторения подобной ситуации граница с Беларусью будет полностью закрыта.

Вечером пятницы, 24 октября, работу аэропортов Вильнюса и Каунаса приостановили из-за появления в воздушном пространстве метеозондов, залетевших с территории Беларуси.

В ночь на 22 октября на территорию Литвы залетело несколько десятков метеозондов из Беларуси, которые переправляли контрабанду.

Отмечалось, что 13 метеозондов летели в направлении аэропорта Вильнюса. Из-за этого задержали около 30 рейсов.

Из-за пролетов зондов Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью — Медининкай и Шальчининкай. В пограничной службе отметили, что потоки на КПП в это время минимальны, поэтому никаких инцидентов в связи с закрытием не было.