В Литву залетело несколько десятков метеозондов из Беларуси, аэропорт Вильнюса временно закрывали

В ночь на 22 октября на территорию Литвы залетело несколько десятков метеозондов из Беларуси, которые переправляли контрабанду. В результате инцидента прекращал работу аэропорт Вильнюса.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Национальный центр управления кризисами Литвы.

В сообщении говорится, что 13 метеозондов летели в направлении аэропорта Вильнюса. Из-за этого задержали около 30 рейсов.

Правоохранители обнаружили пять зондов и задержали подозреваемого, у которого обнаружили 7 тысяч пачек контрабандных сигарет.

Из-за пролетов зондов Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью — Медининкай и Шальчининкай. В пограничной службе отметили, что потоки на КПП в это время минимальны, поэтому никаких инцидентов в связи с закрытием не было.

В Вильнюсе 26 сентября дважды приостанавливали работу аэропорта из-за предполагаемых полетов дронов.

23 сентября Сейм Литвы поддержал поправки, позволяющие армии оперативнее уничтожать дроны, представляющие угрозу воздушному пространству страны.

Активность дронов в Европе — что известно

23 и 25 сентября в Дании заявляли о полетах неизвестных беспилотников. Аэропорты Ольборга и Копенгагена вынуждено закрывали. Власти страны указывали на то, что эта активность БпЛА напоминает модель гибридной войны, и Дания считает высоким риск российского саботажа.

26 сентября в Германии заявили о пролете нескольких неизвестных дронов вблизи границы с Данией — в северной земле Шлезвиг-Гольштейн.

Активность БпЛА повысилась на фоне нескольких фактов вторжения российских самолетов в воздушное пространство НАТО. 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 залетели в Эстонию примерно на 12 минут. А 25 сентября был зафиксирован подлет к Аляске двух российских бомбардировщиков Ту-95 и двух истребителей Су-35.