Аэропорты Литвы приостановили работу из-за метеозондов из Беларуси

24 октября, 23:49
Аэропорты Вильнюса и Каунаса приостановили работу из-за метеозондов из Беларуси (Фото: Ints Kalnins/Reuters)

Вечером пятницы, 24 октября, работу аэропортов Вильнюса и Каунаса временно приостановили из-за появления в воздушном пространстве метеозондов, залетевших с территории Беларуси.

Об этом сообщает DW.

«Сегодня вечером были временно приостановлены полеты над аэропортами Каунаса и Вильнюса. По предварительным данным, решение об ограничении воздушного пространства было вызвано метеорологическими зондами. Ограничения действуют до 22:00», — говорится в официальном сообщении.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство транспорта Литвы, метеозонды прилетели со стороны Беларуси.

В ночь на 22 октября на территорию Литвы залетело несколько десятков метеозондов из Беларуси, которые переправляли контрабанду.

Отмечалось, что 13 метеозондов летели в направлении аэропорта Вильнюса. Из-за этого задержали около 30 рейсов.

Из-за пролетов зондов Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью — Медининкай и Шальчининкай. В пограничной службе отметили, что потоки на КПП в это время минимальны, поэтому никаких инцидентов в связи с закрытием не было.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Литва Беларусь Воздушные шары

