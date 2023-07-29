Литва планирует купить танки Leopard 29 июля, 05:35 Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Управление материально-технического обеспечения Литвы направило Министерству обороны Германии письмо о планах приобрести танки Leopard.

Об этом сообщает LRT.



В Минобороны говорят, что это позволяет стране получить информацию и обсудить конкретику, которая понадобится в случае, если Вильнюс решит законтрактовать Leopard.

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«Заявление о намерениях не является юридическим обязательством, но министерство обороны Германии будет возлагаться на намерения сторон при определении всеобщего спроса на новые танки в переговорах с производителями», — заявили в ведомстве.

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В начале недели министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас рассказал, что они выбирали между несколькими производителями, однако остановилась на немецкой модели, поскольку она «наилучшим образом соответствует эксплуатационным требованиям страны».

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что решение по конкретной модели Leopard еще не принято.

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