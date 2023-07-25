Норвегия передала более 20 млн евро на боеприпасы для ВСУ и запчасти к Leopard 2 25 июля, 21:16 Флаг Норвегии (Фото:Dean Moriarty / Pixabay)

Норвегия добровольно передала финансовую помощь в размере 22 млн евро в мероприятия помощи в рамках Европейского фонда мира. Их потратят на военную помощь ВСУ.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

«Совместные усилия ЕС и Норвегии по оказанию военной помощи Украине являются образцовым примером того, как синергия может многократно увеличить нашу поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией», — сказал дипломат.

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По его словам, вместе с партнерами ЕС продолжит помогать Украине всеми возможными способами столько, сколько потребуется.

«Это также еще одно подтверждение тесного сотрудничества между ЕС и Норвегией в вопросах безопасности и обороны», — добавил Боррель.

Отвечая на потребности Украины, Норвегия выделила эту сумму специально на поставку боеприпасов и запасных частей для танков Leopard 2.