«Пора протрезветь». Американский сенатор ответил Медведеву, который угрожает Украине ядерным ударом 1 августа, 10:30 Линдси Грэм (Фото:Gage Skidmore/www.flickr.com)

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм ответил заместителю главы Совета безопасности страны-агрессора РФ Дмитрию Медведеву, который угрожает ядерным ударом по Украине.

По словам американского политика, применение ядерного оружия против Украины, было бы нападением на само НАТО.

«Моим российским друзьям, которые говорят о применении ядерного оружия в Украине: Вы должны понимать, что это было бы нападением на само НАТО, учитывая близость Украины к территории НАТО», — написал он в Twitter.

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Грэм заявил, что Медведеву «пора протрезветь» и понять, что «варварское вторжение в Украину не работает».

По его словам, Медведеву лучше уйти и спасти многих молодых россиян от бессмысленной смерти.

30 июля заместитель главы Совета безопасности страны-агрессора РФ Дмитрий Медведев взялся снова угрожать применением ядерного оружия по Украине из-за успешных наступательных действий Сил обороны.

Одиозный политик почему-то решил для себя, что применение ядерного оружия нужно, потому что «другого выхода просто не останется».