«Россия сгнила». Кремль уже не контролирует доступ к ядерным хранилищам, распад РФ не приведет к катастрофическим последствиям — Загородний 4 июля, 14:14 NV Премиум Кремль, центр Москвы, Россия (Фото:REUTERS/Stringer)

Политический эксперт Тарас Загородний в эфире Radio NV прокомментировал позицию директора ЦРУ Уильяма Бернса относительно распада России.

«Господин Бернс занимает достаточно, я бы сказал, русофильскую позицию, как и [советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк] Салливан. Я вот читал его мемуары — Невидимая сила, по-моему, называется. Достаточно русофильские у него настроения были, по крайней мере до начала войны. И там (в США — ред.) есть такая спайка Салливана и Бернса, которые больше рассматривают Китай как главную угрозу для мира, а не, например, Россию», — отметил Загородний.

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Больше всего, по его мнению, они опасаются ядерной угрозы со стороны РФ:

«Всегда пытаются рассчитывать все риски, опасаясь того, что начнется распад России, начнутся там беспорядки, они не будут контролировать ядерное оружие».

Однако, добавляет политэксперт, Украине есть, что ответить на такие тезисы американских чиновников.

«Есть уже железобетонный аргумент на такие претензии, опасения. Рейд [главаря ЧВК Вагнер] Пригожина показал, что Россия сгнила настолько, что уже сейчас они не могут контролировать некоторые свои вещи внутри страны. Например, доступ к тем же ядерным хранилищам», — констатирует Загородний, а потому предполагает, что есть возможность повлиять на позицию Белого дома.

«Есть возможность давить, в частности на различные группировки в политикуме в Вашингтоне, для того, чтобы у них было меньше аргументов говорить, что победа Украины приведет к каким-то катастрофическим последствиям. Нет, не приведет к катастрофическим последствиям, потому что эти последствия в России уже фактически наступили», — добавил эксперт.