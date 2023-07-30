Опять взялся за старое. Медведев в очередной раз угрожает ядерным оружием из-за успешного наступления Сил обороны Украины 30 июля, 21:29 Скандальный заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова решил угрожать ядерным оружием из-за успешного наступления Сил обороны Украины (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Одиозный заместитель главы Совета Безопасности страны-агрессора РФ Дмитрий Медведев взялся снова угрожать применением ядерного оружия по Украине из-за успешных наступательных действий Сил обороны.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Бывший президент РФ написал, что российские войска «отражают» контрнаступление мнимого «коллективного врага» и якобы защищают «граждан России и нашу землю», а также «предотвращают мировой конфликт».

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Далее скандальный политик решил пофантазировать о том, что «если представить себе, что укробандеровцы при поддержке НАТО отторгли часть нашей земли», то это приведет к неизбежному использованию ядерного оружия.

«Нам пришлось бы из-за правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия», — написал Медведев.

Одиозный политик почему-то решил для себя, что применение ядерного оружия нужно, потому что «другого выхода просто не останется».

Медведев продолжил свое сообщение типичными пропагандистскими штампами о том, что мнимый Запад должен «молиться» на Россию и ее солдат потому, что именно страна-агрессор РФ не дает вспыхнуть «мировому ядерному пожару».

«Поэтому наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару», — резюмировал политик.

Заместитель секретаря Совбеза РФ Медведев не прекращает угрожать европейским странам, мировым лидерам и Украине. В марте 2023 года он заявил, что армия страны-агрессора РФ разбомбит завод концерна Rheinmetall в Украине, а в июле тезис Медведева подтвердила одиозная пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.



12 июля Медведев рассказал очередную пропагандистскую сказку, что Россия уже ведет войну с НАТО. А 17 июля одиозный политик в типичной хамской и агрессивной для себя манере назвал украинцев «террористами» и потребовал взрывать дома гражданских Украины в знак мести за взорванный Крымский мост.