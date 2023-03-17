Канада показала отправку еще одной партии танков Leopard 2 в Европу — видео

17 марта, 18:52
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В Вооруженных силах Канады добавили, что продолжат поддерживать Украину, которые борются за защиту своей страны (Фото:Скриншот видео Canadian Army/Twitter)

В Вооруженных силах Канады добавили, что продолжат поддерживать Украину, которые борются за защиту своей страны (Фото:Скриншот видео Canadian Army/Twitter)

Канада отправила в Европу еще одну партию танков Leopard 2 для Украины.

Видео, где показана погрузка военной техники, опубликовано Вооруженными силами Канады в Twitter.

«Еще одна партия Leopard 2 направляется в Европу в рамках обязательства правительства Канады помочь Украине защитить себя от незаконного вторжения России», — говорится в сообщении.

Видео дня

В Вооруженных силах Канады добавили, что продолжат поддерживать Украину, которая бороться за защиту своей страны.

15 марта министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что все восемь основных боевых танков Leopard 2, а также анонсированная ранее бронированная ремонтно-эвакуационная машина, вспомогательное оборудование и боеприпасы от Канады будут в Украине в ближайшие недели.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Танки Канада танки Leopard Leopard 2

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