Кулеба прибыл с рабочим визитом в Марокко
Дмитрий Кулеба (Фото:News Agency/Christine Olsson via REUTERS)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл с рабочим визитом в Касабланку, Марокко. После чего он отправится в столицу, Рабат, где проведет переговоры.
Об этом сообщает Le360.
Отмечается, что глава МИД Украины, 22 мая, начнет переговоры с «высокопоставленными марокканскими чиновниками».
Министр иностранных дел Королевства Нассер Бурита отметил, что позиция Марокко относительно российско-украинского «конфликта» базируется на принципах сохранения суверенитета государств и уважения к территориальной целостности стран-членов ООН, мирного урегулирования споров, поддержка конструктивной политики соседства, а также уважение к принципам международного права и Устава ООН.
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3 октября 2022 года начал первое в истории украинской дипломатии турне главы ведомства по странам Африки.