Кулеба прибыл с рабочим визитом в Марокко

22 мая, 02:29
Поделиться:
Дмитрий Кулеба (Фото:News Agency/Christine Olsson via REUTERS)

Дмитрий Кулеба (Фото:News Agency/Christine Olsson via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл с рабочим визитом в Касабланку, Марокко. После чего он отправится в столицу, Рабат, где проведет переговоры.

Об этом сообщает Le360.

Отмечается, что глава МИД Украины, 22 мая, начнет переговоры с «высокопоставленными марокканскими чиновниками».

Министр иностранных дел Королевства Нассер Бурита отметил, что позиция Марокко относительно российско-украинского «конфликта» базируется на принципах сохранения суверенитета государств и уважения к территориальной целостности стран-членов ООН, мирного урегулирования споров, поддержка конструктивной политики соседства, а также уважение к принципам международного права и Устава ООН.

Видео дня

Читайте также:

Марокко отправило Украине танки Т-72Б (Фото:menadefense.net) Марокко отправило Украине около 20 танков Т-72Б — СМИ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3 октября 2022 года начал первое в истории украинской дипломатии турне главы ведомства по странам Африки.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   МИД Украины Марокко Война в Украине Дмитрий Кулеба

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X