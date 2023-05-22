Кулеба прибыл с рабочим визитом в Марокко 22 мая, 02:29 Дмитрий Кулеба (Фото:News Agency/Christine Olsson via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл с рабочим визитом в Касабланку, Марокко. После чего он отправится в столицу, Рабат, где проведет переговоры.

Об этом сообщает Le360.



Отмечается, что глава МИД Украины, 22 мая, начнет переговоры с «высокопоставленными марокканскими чиновниками».

Министр иностранных дел Королевства Нассер Бурита отметил, что позиция Марокко относительно российско-украинского «конфликта» базируется на принципах сохранения суверенитета государств и уважения к территориальной целостности стран-членов ООН, мирного урегулирования споров, поддержка конструктивной политики соседства, а также уважение к принципам международного права и Устава ООН.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3 октября 2022 года начал первое в истории украинской дипломатии турне главы ведомства по странам Африки.