Марокко отправило Украине около 20 танков Т-72Б — СМИ 22 января, 23:50 Марокко отправило Украине танки Т-72Б (Фото:menadefense.net)

Армия Марокко передала Украине около 20 танков Т-72Б, прошедших модернизацию в Чехии на ремонтной линии мастерских компании Экскалибур, пишет военное издание MENA Defense.



Как пишет издание, около двадцати единиц танков было отправлено на поле боя неделю назад.

Их заметили на фотографиях из ремонтной мастерской компании Excalibur в чешском Штернберке, где проводилась их модернизация, когда ее посетил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

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Отмечается, что точное количество передаваемых единиц техники неизвестно. По данным издания, в марокканской армии было 148 танков Т-72, 136 Т-72Б и 12 Т-72БК, которые страна закупила у Беларуси двумя партиями в 1999 и 2000 годах.

Как пишет издание, решение Марокко о поставках оружия Украине было принято "практически под давлением" на саммите Рамштайн еще 26 апреля 2022 года. На этом саммите Тунис и Марокко были единственными двумя странами, представлявшими Северную Африку.

«Тунис направил в то время два грузовых самолета в аэропорт Жешув в Польше, который сосредоточивает материально-техническую помощь Украине, и Марокко, похоже, следовало его примеру, отправив не гуманитарную помощь, а оружие», — пишет издание.

Ранее Марокко по рекомендации США поставляло в Украину запчасти для танков Т-72.

