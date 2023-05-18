Глава МИД Кулеба встретился в Киеве с посланником Си Цзиньпина. Подчеркнул: заморозки войны не будет 18 мая, 07:29 Дмитрий Кулеба встретился со спецпредставителем Китая в Киеве (Фото:МИД Украины)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи со спецпредставителем Китая Ли Хуэем в Киеве подчеркнул, что Украина не воспринимает никаких предложений, предусматривающих потерю территорий или замораживание войны.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Ли Хуэй посетил Украину с визитом 16−17 мая. В ходе встречи с министром они обсудили актуальные вопросы взаимодействия Киева и Пекина на двустороннем уровне и в рамках международных организаций, а также пути прекращения российской агрессии.

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«Дмитрий Кулеба подробно проинформировал спецпредставителя правительства КНР о принципах восстановления устойчивого и справедливого мира на основе уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины», — заявили в МИД.

Также стороны обсудили долгосрочную перспективу развития двусторонних отношений между Украиной и Китаем и договорились наращивать диалог по ключевым вопросам. Кулеба отметил важность участия Пекина в реализации, в частности, формулы мира президента Владимира Зеленского и гарантировании ядерной безопасности.

Кроме Украины, спецпредставитель КНР посетит Россию, Германию, Польшу и Францию.

26 апреля президент Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. После этого Пекин объявил, что отправит в Украину и еще несколько стран специального представителя по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».

Им стал Ли Хуэй, который был послом КНР в России с 2009 по 2019 год и получивший Орден дружбы от диктатора Владимира Путина.



24 февраля Пекин обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Китай призвал к прекращению огня и переговорам, но не к выводу российских войск. Он также не осудил вторжение РФ.