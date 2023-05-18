Глава МИД Кулеба встретился в Киеве с посланником Си Цзиньпина. Подчеркнул: заморозки войны не будет

18 мая, 07:29
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Дмитрий Кулеба встретился со спецпредставителем Китая в Киеве (Фото:МИД Украины)

Дмитрий Кулеба встретился со спецпредставителем Китая в Киеве (Фото:МИД Украины)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи со спецпредставителем Китая Ли Хуэем в Киеве подчеркнул, что Украина не воспринимает никаких предложений, предусматривающих потерю территорий или замораживание войны.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Ли Хуэй посетил Украину с визитом 16−17 мая. В ходе встречи с министром они обсудили актуальные вопросы взаимодействия Киева и Пекина на двустороннем уровне и в рамках международных организаций, а также пути прекращения российской агрессии.

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«Дмитрий Кулеба подробно проинформировал спецпредставителя правительства КНР о принципах восстановления устойчивого и справедливого мира на основе уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины», — заявили в МИД.

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Также стороны обсудили долгосрочную перспективу развития двусторонних отношений между Украиной и Китаем и договорились наращивать диалог по ключевым вопросам. Кулеба отметил важность участия Пекина в реализации, в частности, формулы мира президента Владимира Зеленского и гарантировании ядерной безопасности.

Кроме Украины, спецпредставитель КНР посетит Россию, Германию, Польшу и Францию.

26 апреля президент Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. После этого Пекин объявил, что отправит в Украину и еще несколько стран специального представителя по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».

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Им стал Ли Хуэй, который был послом КНР в России с 2009 по 2019 год и получивший Орден дружбы от диктатора Владимира Путина.

24 февраля Пекин обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Китай призвал к прекращению огня и переговорам, но не к выводу российских войск. Он также не осудил вторжение РФ.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Китай Переговоры Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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