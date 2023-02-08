Кулеба обсудил с Блинкеном вопросы дальнейшей военной помощи Украине и новые санкции против РФ

8 февраля, 04:32
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили вопросы дальнейшей военной помощи Украине и новые санкции против России.

«Целенаправленный разговор с Блинкеном по поводу новой военной помощи, новых санкций против России и подготовки важных событий, поскольку российское полномасштабное вторжение приближается к годовой отметке», — сказал Байден.

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Детали: Кулеба подчеркнул, что Россия допускает грубую ошибку, если думает, «что кому-то надоест бороться со злом, которое она приносит».

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Военная помощь Украина-США Война в Украине Дмитрий Кулеба Энтони Блинкен Война России против Украины

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