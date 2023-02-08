Кулеба обсудил с Блинкеном вопросы дальнейшей военной помощи Украине и новые санкции против РФ
Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили вопросы дальнейшей военной помощи Украине и новые санкции против России.
«Целенаправленный разговор с Блинкеном по поводу новой военной помощи, новых санкций против России и подготовки важных событий, поскольку российское полномасштабное вторжение приближается к годовой отметке», — сказал Байден.
Детали: Кулеба подчеркнул, что Россия допускает грубую ошибку, если думает, «что кому-то надоест бороться со злом, которое она приносит».