США разрешили Польше покупать РСЗО HIMARS 8 февраля, 00:48 HIMARS (Фото:Radio Svoboda/Twitter)

Во вторник, 7 февраля, США одобрили возможную продажу Польше американских РСЗО HIMARS. Польша подала в США запрос на покупку ряда американской военной техники.

Об этом сообщает агентство по сотрудничеству в сфере безопасности Пентагона.



Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польши РСЗО HIMARS и других вооружений на 10 миллиардов долларов

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Недавно Польша подала в США запрос на покупку:

18 пусковых установок M142 HIMARS;

468 комплектов модуля загрузочного устройства HIMARS;

45 армейских тактических ракетных систем M57 ATACMS;

461 капсулу альтернативной боевой части управляемой ракетной системы залпового огня M30A2 GMLRS-AW с нечувствительной системой движения боеприпасов;

521 унитарную капсулу управляемой реактивной системы залпового огня M31A2 GMLRS-U с двигательной системой нечувствительных боеприпасов IMPS;

532 капсулы реактивной системы залпового огня с управляемой системой залпового огня повышенной дальности (GMLRS-ER AW) XM403;

недорогие практичные ракеты с уменьшенной дальностью;

и другое военное оборудование.

Сегодня Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны США выдало необходимую сертификацию и сообщило Конгрессу, что Польша может приобрести необходимую ей технику и оборудование.

«Эта предложенная продажа поддержит цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности члена НАТО, являющегося силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», — заявили в агентстве.

Кроме того, реализация этих предложенных продаж будет требовать от правительства США или представителей подрядчика поездки в Польшу для осмотра руководства программы для поддержки программы. Ожидается, что поездки будут совершаться примерно дважды в год по мере необходимости для поддержки оборудования и обучения.