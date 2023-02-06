В США показали, как отправляют десятки БМП Bradley в Украину — видео 6 февраля, 11:05 США отправили Украине десятки БМП Bradley (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Транспортное командование США показало процесс отправки боевых машин пехоты Bradley в Украину.



Соответствующее видео опубликовано на странице командования в Twitter.

На ролике зафиксирована загрузка партии в несколько десятков американских БМП на корабль в порту Чарлстона, который находится в Южной Каролине.

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Сейчас для украинских военных организованы учения работе с этими БМП в Германии.

6 января США объявили о пакете помощи на рекордную сумму 3 млрд долларов. Он включал 50 БМП Bradley.

В Пентагоне уточняли, что Украина получит американские боевые машины пехоты M2 Bradley версии M2A2 ODS.

Спикер американского Министерства обороны, бригадный генерал Пэт Райдер назвал БМП Bradley «убийцей танков».

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Украина «очень ждет» Bradley, которые значительно повысят боеспособность ее подразделений.



Инфографика: NV