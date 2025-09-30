«Нужны ракеты Taurus». Бывший министр обороны Британии призвал сделать Крым «непригодным для жизни», чтобы уязвить эго Путина

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес предложил радикальный способ заставить российского диктатора Владимира Путина осознать последствия своих действий. Он считает, Крым для Путина имеет сакральное значение, поэтому полуостров следует сделать «непригодным для жизни», в частности путем уничтожения Крымского моста.

Об этом Уоллес заявил во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, пишет The Guardian.

По его словам, к диктатору нельзя подходить таким же путем, как к лидерам демократических государств.

«Мы должны обеспечить Украину дальнобойными вооружениями, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нужно выбить жизнь из Крыма. И я думаю, если Путин поймет, что ему есть что терять, [если] в Крыму нельзя будет жить и он не сможет функционировать, и этот мост, нам нужны [ракеты] Taurus из Германии, надо разнести в щепки Крымский мост, потому что это основа эго Путина», — заявил Уоллес, подчеркнув, что в таком случае Путин «вдруг поймет, что ему есть что терять».

Кроме этого, бывший министр заявил, что Путин «влюблен» в идею доминирования над Украиной, ведь с 2014 года сравнивает Крым с Храмовой Горой в Иерусалиме.

3 июня Служба безопасности Украины провела новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост. Операция длилась несколько месяцев. Агенты заминировали опоры Крымского моста, и в 04:44 устройство было активировано. Обошлось без жертв среди гражданского населения.

Председатель СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование.

«Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой», — подчеркнул он.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении коротко прокомментировал операцию СБУ, поблагодарив спецслужбу и сказав: «Молодцы».