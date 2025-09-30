«Уровень тревожности растет». В системе обороны Крымского моста заметили изменения — фото

30 сентября, 14:35
Незаконно построенный Крымский мост, который соединяет временно оккупированный полуостров с Россией (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)

Российские захватчики снова усилили защиту незаконно построенного Керченского моста во временно оккупированном Крыму.

Об этом во вторник, 30 сентября, в своем Telegram-канале рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

«Теперь барьер состоит из трех линий защиты — баржи и две линии защитных барьеров по всей линии Керченского моста», — сообщил Андрющенко, публикуя кадры.

Андрющенко Time / Telegram
Фото: Андрющенко Time / Telegram
Андрющенко Time / Telegram
Фото: Андрющенко Time / Telegram

Он также напомнил, что предыдущие защитные сооружения оккупантов возле Крымского моста были разрушены штормом.

«Уровень тревожности за главный тотем [российского диктатора Владимира] Путина растет», — отметил Андрющенко.

Инфографика: NV

23 сентября Петр Андрющенко рассказал, что на незаконно построенном страной-агрессором Россией Крымском мосту зафиксировали переброску военных грузов.

«Из-за неработающего более месяца железнодорожного пути через оккупированную Запорожскую область россияне вынуждены вернуться к военной эксплуатации моста», — сообщал руководитель Центра изучения оккупации.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Крымский мост Крым Оккупация Крыма Керченский мост

