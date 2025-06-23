Дважды сработали взрывчаткой по 1100 кг. Малюк раскрыл детали третьего удара по Крымскому мосту

23 июня, 16:15
Крымский мост (Фото: REUTERS)

Крымский мост (Фото: REUTERS)

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что третье поражение Крымского моста — это начало новой эпохи «морской истории».

Об этом он рассказал в понедельник, 23 июня, во время встречи с журналистами.

По его словам, во время последнего поражения украинские силы использовали две взрывчатки по 1100 кг каждая, которые были направлены на ключевые опоры незаконной конструкции.

«Мы мост жалили трижды. В 2022 году заходили с суши машиной с 21 тонной взрывчатки в тротиловом эквиваленте, в 2023 году заходили двумя боевыми дронами СБУ Sea Baby по воде. Третий раз в июне этого года мы зашли под водой. Точно могу вам сказать: вместе с 13 Главным управлением ГВКР СБУ мы начали новую эпоху «морской истории», — заявил Малюк.

Инфографика: NV

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщал, что подрыв повредил ключевую и сложную часть конструкции моста.

Подрыв Крымского моста 3 июня — главное

Утром во вторник, 3 июня, Служба безопасности Украины провела новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост. Операция длилась несколько месяцев. Агенты заминировали опоры Крымского моста, и в 04:44 устройство было активировано. Обошлось без жертв среди гражданского населения.

Инфографика: NV

Председатель СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование.

«Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой», — подчеркнул он.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении коротко прокомментировал операцию СБУ, поблагодарив спецслужбу и сказав: «Молодцы».

Редактор: Роксолана Остапчук

