Кремль решил оставить за Пригожиным часть операций в Африке — Bloomberg 10 июля, 22:37 Наемник ЧВК Вагнера в ЦАР, осень 2022 года (Фото:Military Africa / Facebook)

Кремль согласен позволить ЧВК Вагнера сохранить некоторые из своих обширных операций в Африке, сообщает Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.

По данным агентства, за ЧВК Вагнера в том числе останутся операции в Центральноафриканской республике. Один из источников Bloomberg отметил, что это согласовал российский диктатор Владимир Путин.

Видео дня

Издание отмечает, что российское Минобороны не в состоянии сразу взять на себя сложные операции Вагнера в ЦАР, а также может нуждаться в частных подрядчиках для достижения своих целей Москвы в Судане и других странах.

Второй источник агентства заявил, что Путин, скорее всего, оставит за группой Пригожина операции, которые окупают сами себя, в то время как Кремль постарается взять под непосредственный контроль страны, работа в которых российских наемников больше зависит от Москвы.

Журналисты также сообщают, что двумя ключевыми людьми Москвы в ЦАР являются местный командир Вагнера Виталий Перфилев и Дмитрий Сытий, который руководит местным Русским домом. Они оба остаются в Банги и проводят ежедневные встречи с начальником армии ЦАР, сказал Хасан Буба, сказал Bloomberg бывший лидер повстанцев и член правительства республики.

Также серьезным вопросом для российских властей может стать будущее операций Вагнера в Судане. Пригожин там помогал повстанцам, сражающимся с официальной армией, в то время как Москва поддерживает тесные связи с военным руководством, отмечает Bloomberg. Как отмечает агентство, Кремль мог проводить такую политику благодаря тайному размещению в стране наемников. Целью Москвы в стране может быть создание своей первой военно-морской базы в Африке на побережье Красного моря.

Одним из основных активов Пригожина для африканских лидеров был его доступ к Путину, поэтому теперь Вагнер может стать менее полезным для африканских стран, сказал источник Bloomberg в российской государственной компании, знакомый с операциями в Африке.