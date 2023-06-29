РФ боится потерять свое влияние в Африке после бунта Пригожина — WSJ 29 июня, 02:39 Боевики Вагнера (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

Кремль боится потерять свое влияние в Африке и ряде стран Азии из-за бунта ЧВК Вагнера. Туда отправили несколько делегаций МИД РФ.

Об этом сообщает Wall Street Journal.



Так, российские власти, которые годами отрицали связь с ЧВК, в день бунта активизировали свою дипломатическую активность, чтобы заверить партнеров в Африке и на Ближнем Востоке, что «операции», которые ранее выполнялись силами боевиков, будут продолжаться, но уже под другим руководством.

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Сообщается, что делегации МИД РФ срочно вылетели в Сирию, ЦАР и Мали для переговоров с местными властями.

«ЧВК Вагнера помогла России укрепить свое влияние, и правительство не хочет от него отказываться», — отметил Джон Питер Фам, бывший спецпредставитель США по региону Сахель в Западной Африке.

В WSJ также цитируют некоторых международных экспертов, по информации которых США могут воспользоваться возникшим замешательством и попытаться перехватить влияние в странах, где ранее были активны боевики ЧВК Вагнера.

Ранее сообщалось, что неудачный бунт главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина может дать возможность США и другим западным странам перехватить влияние в тех странах Африки, где действуют российские наемники.

Чиновник Белого дома в разговоре с изданием заявил, что президент ЦАР Фаустин-Арханжа Туадеру разочарован сотрудничеством с ЧВК Вагнера из-за того, что группа получила под контроль часть ресурсов страны. Ведутся переговоры с Вашингтоном о том, какую поддержку ЦАР могут оказать США. К США за поддержкой также обращались власти Буркина-Фасо, где не так давно начала работать ЧВК Вагнера.