Кремль прокомментировал решение Гааги о компенсации Россией убытков в Крыму

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Песков заявил, что Россия не направляла своего представителя на судебный процесс

Песков заявил, что Россия не направляла своего представителя на судебный процесс

Москва не считает себя стороной судебного процесса в Международном арбитражном суде в Гааге по делу о компенсации убытков украинских инвесторов после аннексии Крыма Россией.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс

"Россия никак не была представлена (на этом суде) и не направляла своего представителя на этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной (процесса) в данном случае", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что суд в Гааге впервые постановил России компенсировать убытки украинских инвесторов, связанные с захватом российскими военными Крыма.

В МИД Украины заявили, что Москве не удастся игнорировать это постановление.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове