Кремль прокомментировал решение Гааги о компенсации Россией убытков в Крыму

Песков заявил, что Россия не направляла своего представителя на судебный процесс

Москва не считает себя стороной судебного процесса в Международном арбитражном суде в Гааге по делу о компенсации убытков украинских инвесторов после аннексии Крыма Россией.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

"Россия никак не была представлена (на этом суде) и не направляла своего представителя на этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной (процесса) в данном случае", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что суд в Гааге впервые постановил России компенсировать убытки украинских инвесторов, связанные с захватом российскими военными Крыма.

В МИД Украины заявили, что Москве не удастся игнорировать это постановление.