Суд в Гааге впервые постановил России компенсировать убытки украинских инвесторов в Крыму

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Постоянный третейский суд в Гааге
Google Images / cedin.com.br

Постоянный третейский суд в Гааге

Третейский суд в Гааге постановил, что Россия несет ответственность за нарушение прав украинских инвесторов и должна заплатить компенсацию украинским инвесторам за аннексию Крыма.

Об этом сообщает ТСН.

В деле речь идет о сумме 159 млн долларов.

Это первое в истории решение, по которому Россия вынуждена выплатить компенсацию в результате аннексии. Россия должна компенсировать убытки начиная с 21 марта 2014 года, даты подписания Путиным указов об аннексии Крыма.

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На деньги от РФ могут рассчитывать 18 украинских компаний и одно физическое лицо, имя которого не называется. Среди них телерадиокомпания Жиса, входившая в группу 1+1 медиа.

Ожидается, что Кремль попытается обжаловать решение третейского суда в государственном суде на основании отсутствия юрисдикции.

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