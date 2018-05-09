Суд в Гааге впервые постановил России компенсировать убытки украинских инвесторов в Крыму

Третейский суд в Гааге постановил, что Россия несет ответственность за нарушение прав украинских инвесторов и должна заплатить компенсацию украинским инвесторам за аннексию Крыма.
Об этом сообщает ТСН.
В деле речь идет о сумме 159 млн долларов.
Это первое в истории решение, по которому Россия вынуждена выплатить компенсацию в результате аннексии. Россия должна компенсировать убытки начиная с 21 марта 2014 года, даты подписания Путиным указов об аннексии Крыма.
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На деньги от РФ могут рассчитывать 18 украинских компаний и одно физическое лицо, имя которого не называется. Среди них телерадиокомпания Жиса, входившая в группу 1+1 медиа.
Ожидается, что Кремль попытается обжаловать решение третейского суда в государственном суде на основании отсутствия юрисдикции.
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