«Разрушило бы все». Вучич заявил, что Зеленский не признает независимость Косово 11 августа, 17:20 Президент Сербии Александар Вучич считает, что Украина не готова пока признать независимость Косово (Фото:www.facebook.com/buducnostsrbijeavucic)

Президент Сербии Александар Вучич считает, что президент Украины Владимир Зеленский не готов признать независимость Косово.

Об этом он рассказал в четверг, 10 августа, в интервью для телеканала Happy TV, сообщает Balkan Insight.

«Я не думаю, что Зеленский сделает что-то подобное», — сказал Вучич.

По его словам, если украинская власть признает Косово, то она «разрушила бы все свои принципы, на которых базируется защита их позиции, разрушила бы все».

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2 августа президент Сербии Александер Вучич заявил, что видит связь между контрнаступлением Сил обороны Украины и беспорядками в Косово.

Украинские власти не признают независимость Косово после завершения Балканских войн, однако в 2019 году Киев признает общенациональные паспорта граждан этого частично признанного государства.

Ситуация с признанием Косово особенно обострила отношения между Киевом и Белградом после того, как Украина поддержала вступление страны в Совет Европы, что вызвало бурную реакцию в Сербии.