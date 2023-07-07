«Имел в виду — в этом году». Президент Чехии объяснил свое заявление об одном шансе на контрнаступление

7 июля, 03:53
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Владимир Зеленский и Петр Павел (Фото:REUTERS/Stringer)

Владимир Зеленский и Петр Павел (Фото:REUTERS/Stringer)

Президент Чехии Петр Павел заявил, что имел в виду 2023 год, когда говорил, что у ВСУ есть только один шанс на контрнаступление.

«Позвольте мне только уточнить мои слова: я сказал, что Украина будет иметь в этом году только одну возможность провести контрнаступление. Подготовка контрнаступления требует много времени и источников. Нереалистично ожидать, что если будет неуспешное наступление, то можно сразу начать второе. Просто надо сделать вывод, что мы должны сделать все для того, чтобы это контрнаступление было успешным», — заявил Павел.

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Весной 2023 года президент Чехии Петр Павел заявлял, что у ВСУ будет только один шанс на контрнаступательные действия против российских оккупантов.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Чехия Война в Украине Петр Павел Контрнаступление Война России против Украины

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