Конфликт в Секторе Газа: ЕС обратился к Израилю и ХАМАСу

Евросоюз призвал израильтян и палестинцев к сдержанности на фоне сообщений о кровавых столкновениях на границе Сектора Газа 14 мая, в результате которых погибли более 50 человек и ранены свыше 2,4 тыс.

Верховный представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини обнародовала специальное заявление в связи с этими событиями.

"Сегодня во время массовых протестов возле границы в Газе десятки палестинцев, включая детей, были убиты и сотни получили ранения от израильских военных. Мы ожидаем, что все будут действовать с максимальной сдержанностью, чтобы избежать дальнейших потерь", - говорится в заявлении.

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Израиль должен уважать право на мирные протесты и соблюдать принцип пропорциональности в применении силы, подчеркнула Могерини. В свою очередь ХАМАС и организаторы протестов должны обеспечить их ненасильственный характер.

Могерини также напомнила, что ЕС "по-прежнему привержен продолжению работы с обеими сторонами и со своими партнерами в международном сообществе с целью возобновить содержательные переговоры […], основанные на договоренностях 4 июня 1967 года и признании Иерусалима столицей обоих государств".

"У ЕС четкая, консолидированная позиция в отношении Иерусалима, что было подтверждено многими выводами Совета ЕС. ЕС будет продолжать уважать международный консенсус относительно Иерусалима, изложенный, в частности, в Резолюции 478 Совета Безопасности ООН, в том числе относительно места расположения дипломатических представительств до решения об окончательном статусе Иерусалима", - заявила Могерини, дав понять, что ЕС не поддерживает решение США признать Иерусалим столицей Израиля.

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